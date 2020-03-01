وزارة المالية تؤكد تحصيل الأموال إلكترونياً من المستشفيات الحكومية خلال شهرين

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أكدت وزارة المالية اليوم الأحد أن عملية تحصيل الأموال والمستحقات من بعض الهيئات العامة مثل المستشفيات الحكومية، سوف تنضم إلى منظومة التحصيل الإلكتروني مثلما كان الحال تماماً للعديد من المؤسسات الأخرى التي انضمت لهذه المنظومة منذ العام الماضي 2019.

وأوضح وزير المالي خلال بيان رسمي اليوم أن المؤسسات الحكومية الجديدة التي سوف تنضم إلى منظومة التحصيل الإلكتروني تتمثل في كلاً من: المستشفيات العامة والتعليمية والجامعية / الهيئات الاقتصادية / المراكز الطبية المتخصصة باستثناء قسم الطوارئ / بعض الخدمات الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي / دعم التمويل العقاري.

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وأشار أيضاً أن عملية تحصيل الأموال من المواطنين بطريقة إلكترونية لا يتم فرض عليها أي رسوم إضافية على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إبلاغ أي مواطن عن عملية فرض رسوم إضافية على الأموال التي يتم دفعها إلكترونياً في أي مؤسسة حكومية من المؤسسات داخل منظومة التحصيل الإلكتروني.

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