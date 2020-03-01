عاجل: اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

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أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص “أجنبي” في مصر.

وصرح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور “خالد مجاهد”، أن وزارة الصحة المصرية نجحت في اكتشاف إصابة بفيروس كورونا لشخص أجنبي، وأشار إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة المصابة والتأكد من النتائج المعملية والتى أكدت بنتيجة إيجابية لفيروس كورونا، وفوراً تم إحالته إلى مستشفى العزل، والآن هو يتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل العزل.

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وأضاف الدكتور “خالد مجاهد” أن وزارة الصحة المصرية قامت على الفور بإبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف “مجاهد” أن الحالة المصابه بكورونا تم نقلها بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس وحالته مستقرة.

وأكد إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والمشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأردف “مجاهد” هذه الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكداً تعافي الحالة الأولى وخروجها من مستشفى العزل بعد تلقيها الرعاية اللازمة، مؤكداً أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن اي إصابه فور اكتشافها، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد “مجاهد” إن وزارة الصحة رفعت درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا”.

وفي هذا الشأن أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتور “جون جابور”، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.