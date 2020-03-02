عاجل.. اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، اكتشاف حالة تحمل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرة إلى أن الحالة لشخص أجنبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة اكتشفت حالة لشخص أجنبي يحمل فيروس “كورونا” المستجد، مؤكدا إحالته لمستشفى العزل عقب تأكد إيجابية حمله للفيروس.

Advertisements

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أبلغت بالحالة، واتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية بالتعاون مع منظمة الصحة الدولية، موضحا أن نقلت لمستشفى العزل بسيارة إسعاف ذاتية التعقيم، وأن هناك إجراءات وقائية تجاه المخالطين للحالة.

وأشار مجاهد إلى أن هذه الحالة تعد الثانية في مصر الحاملة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا تعافي الأولى، وخروجها من المستشفي بعد تلقيها الرعاية اللازمة.