هل تستطيع إثيوبيا تخزين مياه سد النهضة منفردة؟

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أعلنت الحكومة الإثيوبية بدء ملء سد النهضة بالتوازي مع استكمال بناء السد، وذلك وفقًا لمبادئ الاستخدام المُنصف.

وقال رئيس بحوث السودان بمركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور هاني رسلان، إن بيان إثيوبيا لم يحدد موعد التخزين، مؤكدا أن البيان يتحدى أمريكا الذي أكد عدم شروع إثيوبيا في ملء السد إلا بعد التوقيع على الاتفاقية بين الدول الثلاثة.

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وأضاف أن إثيوبيا لديها طلبات لا تتوافق مع القوانين الدولية، مؤكدا أن البيان الإثيوبي يعد تخبطا كبيرا من أديس أبابا، وأن عملية التخزين ستكون صعبة، وأوضح أن موقف إثيوبيا به قدر كبير من الانفعال وفقدان التوازن.

من جانبه، أكد وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، أن مصر لم تناقش بنودًا جديدة، حيث إنه لا توجد نية مصر لخوض أي مفاوضات أخرى، مشيرا إلى أن مطالب إثيوبيا سياسية وليست فنية.