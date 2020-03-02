“الأرصاد” تعلن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا حتى الخميس

Advertisements

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، بدءا من غدٍ وحتى الخميس المقبل.

وقال شاهين، إن الطقس غدا سيشهد تكون شبورة مائية كثيفة، خلال الساعات الأولى من الصباح، على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وسيكون الطقس مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى.

Advertisements

وأضاف أن درجات الحرارة ستكون على القاهرة 24 – 12، والوجه البحري 24 – 11 والسواحل الشمالية 20 – 13، وشمال الصعيد 26 – 10، وجنوب الصعيد 29 – 13.

وعن طقس الأربعاء، أكد شاهين، أن درجات الحرارة ستسجل على القاهرة 28 – 12، والسواحل الشمالية 26 – 13، وشمال الصعيد 29 – 12، وجنوب الصعيد 31 – 14، محذرا من تخفيف الملابس.