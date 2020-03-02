7 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم؛ ليرتفع جرام الذهب 7 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه مقابل 693 جنيها، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 800 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و600 جنيه.

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وارتفعت أسعار الذهب العالمية، مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية زيادة بقيمة 23.7 دولارات بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية تعاملات، أمس، ليسجل 1609 دولارا للأوقية، في الساعة الواحدة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.