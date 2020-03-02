10 أخطاء كبرى يقع فيها مستخدمو واتساب

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رغم تجاوز عدد مستخدمي تطبيق “واتساب” حاجز ملياري مستخدم، فإن عددا كبيرا منهم يقع في أخطاء ساذجة، منها.

طبيعة الصورة الشخصية

على المستخدم اختيار صورة بسيطة لوجهه، وعدم استخدام صورة تكشف معلومات عنك أو عدد أفراد الأسرة.

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تجاهل تنظيف قائمة الأسماء

على مستخدمي التطبيق حذف أرقام الأشخاص الذين توقفت عن مراسلتهم، وتنظيف قائمة جهات الاتصال باستمرار.

التحقق بخطوتين

يجب تفعيل خاصية التحقق بخطوتين؛ لضمان عدم التعرض للسرقة.

إخفاء الحالة الخاصة

عدم جعل الخاصة متاجة لجميع مستخدمي “واتساب”.

إلغاء الإضافة التلقائية

تعتمد بعض شركات الدعاية على شراء أرقام الهواتف وإضافة المستخدمين عشوائيا إلى مجموعات، لذا يجب منع إضافتك تلقائيا إلى أي مجموعات.

النسخ الاحتياطي

يمنحك تطبيق جوجل درايف وآي كلاود ممن الاحتفاظ بنسخة احتياطية، لكنها تستهلك سعة تخزين بريدك الإلكتروني.

الأسماء المستعارة

لا تبتكر اسما مستعارا على “واتساب”، لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون وقد يؤدي إلى إغلاق حسابك.

مقاطع إباحية

تداول أو حفظ مقاطع فيديو إباحية للأشخاص عبر “واتسآب”، يعرضك لمساءلة لقانونية وقد يوقف الحساب، وتذهب إلى السجن.

​الأخبار الكاذبة

يعد تطبيقا “واتساب” و”فيس بوك” أكبر منصات اجتماعية لتداول الشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يؤدي إلى إغلاق حسابك أو يعرضك للمساءلة القانونية.

​تخزين الصور والفيديوهات

يجب تعطيل تخزين ملفات الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية تلقائيا، كي لا تستهلك سعة التخزين الداخلية.