مجلس الوزراء ينفي إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا في محافظة الجيزة

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أصدر مجلس الوزراء بياناً رسمياً اليوم الإثنين نفى فيه تماماً كل الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص ظهور أعراض فيروس كورونا على سيدة دنماركية مقيمة حالياً في محافظة الجيزة.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان أن السيدة الدنماركية التي تم احتجازها في مستشفى الحميات ليست مُصابة بفيروس كورونا، بعدما أجرى قطاع الطب الوقائي التحاليل والفحوصات اللازمة لها والتي ظهرت نتيجتها سلبية تماماً.

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وأشار أيضاً إلى أن قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان أرسل تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء بخصوص حالة هذه السيدة الدنماركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تحويلها إلى مستشفى الحميات جاء بناءً على الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها بصفة عامة مع أي حالة مشكوك في إمكانية إصابتها بفيروس كورونا.

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في البيان على أن الأشعة التي أجرتها هذه السيدة الدنماركية على منطقة الصدر لم تكشف عن تعرضها إلى التهاب رئوي، كما تم سحب كافة العينات اللازمة من هذه السيدة ثم أكدت المعامل الطبية المركزية أن نتائج هذه العينات جاءت سلبية.

وأضاف أيضاً أن هذه السيدة الدنماركية قد وصلت إلى مطار القاهرة الدولي في يوم الجمعة الماضي الموافق 28 فبراير 2020، وظهرت عليها أعراض المرض من خلال ارتفاع درجة الحرارة إضافة إلى السعال المتواصل في يوم السبت الذي تلاه مباشرة أي 29 فبراير.

وكانت هذه السيدة الدنماركية قادمة إلى مصر من دولة البرتغال، حيث توقفت في منتصف الطريق “ترانزيت” في دولة ألمانيا ومن ثم استكملت رحلتها إلى العاصمة المصرية القاهرة، وبالتالي لا مجال هناك من أجل القلق بشأن الموضوع.

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