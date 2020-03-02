تعرف على أسعار شقق دار مصر وأماكن طرحها والمساحات الخاصة بها

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يبحث المواطنون بصفة دائمة طيلة الأشهر وحتى السنوات الماضية عن شقق دار مصر التي تقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بعرضها بصفة دائمة عبر موقعها الرسمي، نظراً إلى المساحات الرائعة لهذه الشقق إضافة إلى أماكن طرحها وأيضاً طريقة تسديد سعر هذه الشقق عبر التقسيط.

وتوجد شقق دار مصر في العديد من المدن الجديدة في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تقليل الكثافة السكانية في القاهرة الكبرى إضافة إلى تعمير الكثير من الأراضي الصحراوية، من أجل مساعدة كل مواطن على إيجاد منزل يمتلكه بسعر مناسب بعيداً عن الأسعار الخيالية داخل القاهرة الكبرى.

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وإليكم الآن أماكن طرح شقق دار مصر علماً بأن الإعلان الماضي تمثل في طرح 2714 شقة جديدة في المناطق التالية:

مدينة القاهرة الجديدة / مدينة العبور.

مدينة بدر / مدينة السادس من أكتوبر.

مدينة السادات / مدينة المنيا الجديدة.

مدينة العاشرة من رمضان.

وتتراوح مساحات شقق دار مصر بحسب الإعلان الماضي خلال شهر فبراير السابق ما بين 100 متر إلى 150 متر، علماً بأن سعر الشقة الواحدة يبدأ من 5030 جنيهاً مما جعل الإقبال من طرف المواطنين على حجز هذه الشقق هائلاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وقامت وزارة الإسكان الاجتماعي مؤخراً بإغلاق أبواب الحجز بصفة نهائية بعدما تم حجز كافة الشقق التي تم طرحها.

يُذكر أن وزارة الإسكان الاجتماعي قد أرسلت من جديد تحذيراً شديد اللهجة إلى كافة المواطنين، وذلك بخصوص استغلال الوحدات السكنية أو الشقق التي يتم طرحها في أغراض أخرى ربحية وليس بغرض السكن، مما سوف يدفع الوزارة وقتها إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق صاحب الشقة الأصلي مثله مثل صاحبها الجديد.

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