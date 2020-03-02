بنك مصر يُقدم لعملائه خدمة جديدة من خلال التواصل عبر واتساب

Advertisements

لا يزال بنك مصر يُثبت يوماً بعد يوم أنه البنك الأفضل على الإطلاق داخل مصر في ظل الخدمات التي يستطيع تقديمها إلى كافة عملاء البنك، إضافة إلى توفر العديد من الطرق السهلة التي يستطيع بها أي عميل التواصل مع مسؤولي البنك والاستعلام عن كل كبيرة وصغيرة داخل البنك.

وأعلن بنك مصر عن إطلاق خدمة جديدة من أجل التفاعل مع عملاء البنك بسهولة أكبر، إضافة إلى تسهيل الطريق على العملاء من أجل الاستفسار عن أي شيء يخص حساباتهم في البنك، وذلك عبر تطبيق واتساب من خلال خدمة whatsapp for business.

Advertisements

ويُمكن لعملاء بنك مصر التواصل مع البنك بسهولة لا مثيل لها على الإطلاق عبر هذه الخدمة الجديدة، حيث يجب على العميل فقط أن يقوم بتسجيل الرقم التالي على الجوال الخاص به: 0020219888، ومن ثم فتح تطبيق واتساب ثم البدء في إرسال الرسائل أو الاستفسار الخاص بك إلى بنك مصر.

وتمتاز هذه الخدمة الجديدة أنها تعمل طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة حتى في الأعياد والعطلات الرسمية، مما يجعل بنك مصر يُحقق خطوة أخرى نحو الأمام مقارنة بجميع البنوك الأخرى داخل مصر.

ولا يُعتبر ذلك أمراً غريباً على الإطلاق على بنك مصر، ويكفي الإشارة فقط إلى أن بنك مصر يتصدر قائمة أكثر البنوك شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعي حساب بنك مصر الرسمي على موقع تويتر إلى 52 ألف متابع.

ووصل عدد متابعي حساب بنك مصر الرسمي على موقع فيسبوك إلى 4 مليون متابع تقريباً، فيما وصل عدد متابعي حساب بنك مصر الرسمي على موقع انستجرام إلى حوالي 45 ألف متابع، بينما وصل عدد المشتركين في قناة بنك مصر الرسمية على موقع يوتيوب إلى أكثر من 100 ألف مشترك، علماً بأن إجمالي المشاهدة لقناة البنك عبر يوتيوب أيضاً قد وصل إلى أكثر من 92 مليون مشاهدة.

إقرأ أيضاً: تعرف على أسعار شقق دار مصر وأماكن طرحها والمساحات الخاصة بها