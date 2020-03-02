الطب الوقائي يؤكد وضع 1500 عامل في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا !

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أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان أنه قد تم الكشف عن حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي يعمل في إحدى الشركات المصرية، بعدم قدومه إلى مصر في شهر فبراير الماضي.

وأوضح الدكتور علاء عيد أنه قد تقرر وضع 1500 عامل مصري من العاملين في هذه الشركة في وحدة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً كاملاً، من أجل التأكد من سلامة جميع العاملين بالشركة بعد اختلاطهم بذلك الشخص الأجنبي الحامل لفيروس كورونا.

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وأشار أيضاً إلى أنه قد تم حصر 1427 مواطن من المحتمل أن يكونوا أيضاً مخالطين لهذه الحالة الإيجابية، على أن يتم متابعة كل مواطن منهم في محل الإقامة الخاص به على الفور.

وشدد علاء عيد في حديثه على أن جميع العاملين في معسكر الشركة سوف يتم عمل ملفات طبية خاصة بهم، وذلك بعدما تم إنشاء 3 عيادات متخصصة من أجل المتابعة الفورية للحالة الصحية لكافة العاملين بالشركة.

وأضاف أيضاً أن الملف بالكامل قد تم عرضه على مجلس الوزراء إضافة إلى وزارة الصحة والسكان، مؤكداً في الوقت ذاته أن الشخص الأجنبي ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا في العيادة الخاصة بالشركة يوم أمس الأحد، وبالتالي تم نقله بواسطة سيارة إسعاف معقمة بالكامل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وجاءت نتيجة الفحوصات التي تم إجرائها لذلك الشخص إيجابية أي أنه يحمل فيروس كورونا، إلا أنه حالته مستقرة حتى الآن داخل المستشفى ويتواجد في غرفة معزولة عن الآخرين، كما يتلقى أيضاً الرعاية الطبية الكاملة بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

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