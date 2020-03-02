تعرف على أسعار السيارات المستعملة التي لا يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه في سوق السيارات

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لا تزال أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في تراجع مستمر مثلما كان الحال تماماً طيلة الفترة الماضية، وذلك في إطار التخفيضات المتواصلة من طرف مسؤولي سوق السيارات التي بدأت منذ العام الحالي 2020 على سيارات الزيرو الجديدة.

ومن جانبه، أكد العميد إبراهيم إسماعيل المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة في محافظة القاهرة أن هذه التخفيضات المتواصلة تأتي من أجل تشجيع العملاء على الشراء إضافة إلى كسر حركة الركود في سوق السيارات.

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وإليكم الآن أسعار أبرز السيارات المستعملة في سوق السيارات والتي لا يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه:

سيارة هيونداي أكسنت، هي سيارة عائلية موديل عام 2006 ويصل سعرها في الوقت الحالي إلى 60 ألف جنيه.

سيارة كيا سيفيا، هي سيارة موديل 1999 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة هوندا سيفيك، هي سيارة موديل 1990 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة فيات شاهين، هي سيارة موديل 2006 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها في الوقت الحالي إلى 60 ألف جنيه.

سيارة بيجو 405، هي سيارة موديل 1999 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة لادا 2010، هي سيارة موديل 2006 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة دايو نوبيرا 2، هي سيارة موديل 1998 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها حالياً إلى 60 ألف جنيه.

سيارة سكودا فيليشيا، هي سيارة موديل 1996 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة سوزوكي ماروتي، هي سيارة موديل 2011 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها إلى 60 ألف جنيه.

سيارة سبيرانزا A516، هي سيارة موديل 2008 متوفرة بالأسواق الإلكترونية ويصل سعرها في الوقت الحالي إلى 60 ألف جنيه.

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