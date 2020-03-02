وزراء الخارجية العرب يدعمون مصر بعد غياب إثيوبيا عن اجتماع مفاوضات سد النهضة

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حرص وزراء الخارجية العرب اليوم الإثنين على دعم وتأييد موقف مصر ممثلة في وزارة الخارجية إضافة إلى وزارة الموارد المائية والري، بعد انسحاب دولة إثيوبيا وغيابها عن الاجتماع الماضي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بدون أسباب مقنعة على الإطلاق.

وجاء دعم وزراء الخارجية العرب لمصر اليوم على هامش أعمال الدورة رقم 153 لمجلس الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، والتي تم إقامتها في مقر الأمانة العامة في جامعة الدول العربية.

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ومن المقرر أن تُقام الدورة رقم 154 لمجلس الجامعة العربية في يوم الأربعاء المقبل مباشرة، ولكن برئاسة يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان.

وقامت وزارة الخارجية المصرية بتقديم مشروع قرار إلى وزراء الخارجية العرب تحت عنوان “دعم مصر ومساندتها في مفاوضات سد النهضة”، وهو المشروع الذي وجد حالة من التضامن الشاملة من كافة الدول العربية من أجل الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية في مياه نهر النيل.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية في ذلك المشروع من جديد عن استيائها من موقف حكومة دولة إثيوبيا، بسبب عدم حضور الاجتماع الماضي لمفاوضات سد النهضة تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعكس نية إثيوبيا على عدم الإلتزام بالقوانين الدولية من خلال البدء في ملء سد النهضة بالمياه دون التوقيع على اتفاق مع بقية الأطراف المعنية لضمان عدم الإضرار بمصالحها المائية.

ولا يوجد أي اعتراض من جانب مصر أو حتى السودان على قيام إثيوبيا بملء سد النهضة بمياه نهر النيل، حيث ترغب مصر فقط في عدم الإضرار بحصتها من المياه في نهاية المطاف.

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