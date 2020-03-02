مجلس الوزراء: 130 حالة في مصر نتائجها سلبية رغم اشتباه إصابتها بفيروس كورونا

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أكد رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين أنه قد استلم تقريراً شاملاً عن مصابي فيروس كورونا في مصر من طرف قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار متابعة الحكومة بصفة دائمة لمدى انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عدد الحالات التي كان هناك اشتباهاً لإصابتها بفيروس كورونا في مصر طيلة الأسابيع الماضية منذ تفشي المرض قد وصل إلى 132 شخص، وتم إجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة مع جميع هؤلاء الأشخاص.

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وأشار أيضاً إلى نتائج التحاليل بعد سحب العينات من 130 شخص كانت سلبية، مما يعني عدم إصابتها بفيروس كورونا بأي حال من الأحوال، فيما ظهرت نتائج التحاليل إيجابية لشخصين من خارج مصر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشخصين تم الكشف عن إصابتها بفيروس كورونا بصفة رسمية عبر بيان رسمي مشترك ما بين وزارة الصحة والسكان وبين منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، وتم علاج الحالتين وعاد كلاهما إلى بلده بسلام بعد شفائه من المرض.

وأضاف أيضاً أن قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان قام بسحب عينات ل 1313 مواطن مصري بعد اشتباه إصابته بمرض الإنفلونزا العادية من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية وعدم احتمالية إصابة أي منهم بفيروس كورونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن نتائج العينات جاءت سلبية ل 1038 مواطن، فيما تم التأكد من إصابة 270 مواطن بمرض الإنفلونزا دون أي يُعاني أي مواطن من فيروس كورونا.

ولا يزال العالم بأكمله يُحارب حتى هذه اللحظة فيروس كورونا الذي تم تصنيفه على أنه وباء عالمي من طرف منظمة الصحة العالمية لانتشاره السريع.

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