بعد تعليق تأشيرات الحج والعمرة بسبب كورونا .. تعرف على كيفية استرداد أموالك

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زاد التساؤل في الشارع المصري وخاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين قاموا بحجز تأشيرات الحج والعمرة عن كيفية استرداد أموالهم التي دفعوها، بعد قرار وزارة الحج في المملكة العربية السعودية المتمثل في تعليق تأشيرات الحج والعمرة بصفة عامة خوفاً من فيروس كورونا.

وبناءً على ذلك، أكدت وزارة الحج السعودية في بيان رسمي لها أن الجميع يستطيع أن يسترد أمواله التي دفعها من أجل حجز التأشيرات، وذلك عن طريق تقديم طلب استرجاع إلكتروني يتم تقديمه إلى وكلاء العمرة سواء في مصر أو في أي بلد آخر.

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وأشارت وزارة الحج السعودية أيضاً إلى أنه في حالة وجود أي استفسار من طرف أي شخص بخصوص نفس الموضوع، يجب عليه التوجه وقتها إلى البريد الإلكتروني التالي عبر شبكة الإنترنت “[email protected]” حتى يتمكن من التواصل مع مركز خدمات المستفيدين التابع للوزارة.

يُذكر أن شركة مصر للطيران كان قد أعلنت في وقت سابق بدورها عن إلغاء كافة حجوزات الطيران المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وتحديداً للمواطنين الحاصلين على تأشيرات الحج والعمرة، وذلك تزامناً مع قرار وزارة الحج السعودية التي قامت بتعليق هذه التأشيرات بصفة مؤقتة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المنتشر بقوة في كافة أنحاء العالم.

وشددت شركة مصر للطيران في بيان رسمي على أن جميع جميع تذاكر العمرة التي استخراجها مؤخراً سوف يتم إعفاءها من كافة الغرامات أو القيود أثناء إعادة الحجز مرة أخرى أو التخلف عن السفر أو تغيير خط السير بعد نهاية أزمة فيروس كورونا.

ويأمل العالم بأكمله في حلول فصل الصيف في أسرع وقت ممكن في ظل كونه الوحيد القادر حالياً على القضاء على فيروس كورونا بصفة نهائية بسبب درجات الحرارة العالية القاتلة لأي نوع من أنواع الفيروسات.

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