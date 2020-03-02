وزارة الصحة تُقدم أفضل النصائح للمواطنين من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا

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قدمت وزارة الصحة والسكان أفضل النصائح لكافة المواطنين من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية بعدما تم تصنيف ذلك الفيروس على أنه عبارة عن وباء عالمي لا يوجد له علاج حتى هذه اللحظة.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أهم النصائح التي يجب على كل مواطن الالتزام بها من أجل الوقاية من فيروس كورونا القاتل، علماً بأن ذلك الفيروس تسبب في مقتل أكثر من 3000 شخص إضافة إلى إصابة أكثر من 84 ألف آخرين في كافة أنحاء العالم.

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ولا يزال فيروس كورونا لم ينتشر في مصر بعد حتى الآن، حيث لم يتم الكشف سوى عن 3 حالات فقط مُصابة بذلك الفيروس لمواطنين أجانب وتم احتواء الفيروس بشكل ناجح، ولكن مع وجود احتمالية انتشاره بشكل سريع في الأسابيع القادمة.

وإليكم الآن أهم النصائح التي يجب على كل مواطن اتباعها من أجل الوقاية من فيروس كورونا:

تجنب الجلوس أو مصافحة أي مواطن مصاب بمرض بنزلة برد أو إنفلونزا طبيعية.

استخدام المناديل دائماً سواء عند العطس أو حتى السعال مع سرعة التخلص منها عقب الاستخدام مباشرة في سلة مهملات مغلقة في حالة التواجد داخل المنزل.

طهي اللحوم بكافة أنواعها جيداً.

عدم التعامل مع الحيوانات الأليفة دون تطهير اليدين جيداً بعدها.

غسل اليدين دائماً بالماء والصابون مع ضرورة استخدام معطر في بعض الأحيان في جميع الأمور الحياتية.

تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو حتى السعال.

ارتداء كمامات طبية إضافة إلى نظارات وقفازات واقية أثناء التعامل مع أي مريض لديه مشكلة في التنفس.

ارتداء قفازات أثناء التعامل مع الحيوانات ومنتجات الطعام الحيوانية.

إبعاد أفراد الأسرة وخاصة الأطفال عن ملابس العمل وخاصة الأحذية.

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