بالصور.. وزيرة الصحة تخضع لكشف كورونا في مطار بكين

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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الصحة والسكان، خضوع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لفحوص فيروس “كورونا” عند وصولها مطار بكين.



وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الصحة، أن الوزيرة لن تخضع مع الوفد المرافق لها، للحجر الصحي خلال عودتها من الزيارة التي تجريها للصين، موضحا أنها سوف تجري فحص مع الوفد المرافق لها عقب عودتهم من الصين داخل الحجر الصحي في مطار القاهرة، وسيتم قياس درجة الحرارة والاستفسار عن وجود أي أعراض مثلما يتبع الحجر هذه الإجراءات مع جميع الوافدين من الصين أو الدول التي زاد فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأكد المصدر، أنه من المقرر أن يتم تحرير كروت متابعة للوزيرة والوفد المرافق لها، على أن يجرى متابعتهم 14 يومًا (فترة حضانة الفيروس)، على أن تمارس نشاطها بشكل عادي.



وكانت وزيرة الصحة توجهت لزيارة الصين، حاملة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الشعب والحكومة الصينيين.