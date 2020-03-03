“454 مليون ريال و2 مليار جنيه”.. خسائر بالغة لمصر والسعودية بسبب إلغاء “عمرة رجب”

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بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخارجية السعودية، تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها، كإجراء استباقي مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين، يرصد التقرير التالي حصيلة تقديرية لحجم خسائر مصر والسعودية بسبب إرجاء عمرة رجب، وحال استمرت السعودية في تعليق العمرة، وذلك وفقا للتقديرات التي أعلنتها غرفة السياحة المصرية، والتي أشارت إلى أن ما يقرب من310 ألف معتمر مصري سافروا بالفعل لأداء العمرة حتى إصدار القرار، بينما تم إلغاء حجوزات 5100 مصريا حصلوا بالفعل على تأشيرات.

وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن حسب مؤشر العمرة الأسبوعي لوزارة العمرة والحج، فإن 535 ألفاً و861 مصريًا أدوا مناسك العمرة في عام 2019، موضحا أن شركات السياحة المصرية والسعودية ستخسر حوالي 190 ألف متعمر مصري، إذا استمر العمل بالقرار حتى موسم عمرة شهر رمضان القادم، وذلك وفق حسبة رقمية عبر طرح المعتمرين خلال هذا العام من الحصة المخصصة لمصر، وبحسب التقديرات سوف تفقد مصر والسعودية نحو 4 مليارات و465 مليون جنيه متوسط تكلفة العمرة خلال العام الماضي.

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ويستعرض الانفوجراف التالي أهم التقديرات:



