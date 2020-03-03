“مياه القاهرة”: انقطاع الخدمة غن 10 أماكن في مصر الجديدة لمدة 8 ساعات

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أصدرت شركة مياه الشرب في القاهرة، بيانا تعلن فيه قطع المياه عن عدة مناطق وهي (ميدان الإسماعيلية – ميدان سفير – ميدان تريومف – شارع عثمان بن عفان مع العروبة – الـ7 عمارات – مستشفى الجلاء – مستشفى الطيران – شارع عمر بن الخطاب – أرض الجولف – مساكن ألماظة)، على أن يكون ذلك لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الـ 8 مساء غدٍ الأربعاء 4 / 3/2020 وحتى الساعة الـ4 فجر الخميس 5/3/2020.

وناشدت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بتلك المناطق وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.​​

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