ترامب يتواصل مع رئيس الجمهورية للحديث عن ملف سد النهضة

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شهد اليوم الثلاثاء تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفياً مع رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل الحديث عن ملف مفاوضات سد النهضة وخاصة بعد غياب إثيوبيا عن الاجتماع الأخير للمفاوضات في نهاية شهر فبراير الماضي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاتصال الهاتفي من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من أجل الحديث عن عدة تفاصيل تخص ملف سد النهضة.

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وأشار أيضاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجه بالشكر إلى رئيس جمهورية مصر العربية، بسبب التزام الجانب المصري بمفاوضات سد النهضة التي تُشرف عليها الإدارة الأمريكية على مدار السنوات الماضية.

وشدد بسام راضي على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن توقيع مصر على الاتفاقية الشاملة التي حددتها الخزانة الأمريكية يؤكد على حسن نية مصر ورغبتها في التوصل إلى اتفاق نهائي مع إثيوبيا لضمان حفاظها على حقوقها المائية.

وأضاف أيضاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد رئيس جمهورية مصر العربية باستمرار الإدارة الأمريكية العمل الجاد من أجل التنسيق بين الدول الثلاثة مصر والسودان إضافة إلى إثيوبيا، حتى يتم التوقيع على الاتفاق النهائي بخصوص كافة التفاصيل المتعلقة بسد النهضة.

وفي الختام، أوضح السفير بسام راضي أن رئيس جمهورية مصر العربية توجه بالشكر بدوره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية بصفة عامة، بسبب حرصها على رعاية ملف مفاوضات سد النهضة بين الأطراف المتنازعة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية سوف تظل مهتمة بشدة بذلك الملف من أجل ضمان الحفاظ على حقوق مصر المائية والشعب المصري العظيم.

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