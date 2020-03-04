“”.. “الأرصاد” تعلن حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس – الجمعة)، متوقعة أن يسود طقسا مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواجل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أنه من المتوقع أن تتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد، موضحة أن درجات الحرارة سجلت القاهرة 28 – 12، الوجة البحري 27 – 11، السواحل الشمالية 28 – 26 – 13، شمال سيناء 28 – 12، شمال الصعيد 30 – 14، جنوب الصعيد 33 – 15.

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وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس غدًا الخميس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتتكاثر الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب المناطق، بينما يكون الجو مشمس على شمال وجنوب الصعيد، فيما سجلت درجات الحرارة على القاهرة 28 – 15، الوجة البحري 27 – 14، السواحل الشمالية 28 – 26 – 13، شمال سيناء 28 – 17، شمال الصعيد 30 – 14، جنوب الصعيد 33 – 15.

بينما طقس الجمعة سيكون مائل للحرارة نهارا شديدالبودة ليلا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، حار نهارا على شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا، موضحة أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 22- 15، الوجة البحري 21- 14، السواحل الشمالية 20- 14، شمال سيناء 27 – 17، شمال الصعيد 23- 14، جنوب الصعيد 27- 15.