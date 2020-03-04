“حر نهارا وأمطار”.. “الأرصاد”: لا تنخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة

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أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، وترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيمة تصل لـ5 درجات على أغلب الأنحاء.

وأكد شاهين، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدا الخميس، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 28 – 12، والسواحل الشمالية 28 – 26 – 13، وشمال الصعيد 30 – 14، وجنوب الصعيد 33 – 15.

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وأضاف أن الارتفاع في درجات الحرارة نتيجة الكتل الهوائية الساخنة القادمة من جنوب البلاد، مطالبا المواطنين بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة والانخداع في ارتفاع درجاتلا الحرارة، قائلا: “نحن في فصل الشتاء ومن الوارد حدوث أي تقلبات جوية أخرى، مؤكدا أنه بداية من يوم الجمعة المقبل، تعود درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، حيث ستصل إلى 21 درجة على القاهرة، وذلك نتيجة الكتل الهوائية التي تتعرض لها البلاد والقادمة من المناطق الشمالية.

وأكد أنه من المتوقع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجة البحري، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة بداية من يوم الجمعة.