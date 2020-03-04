وزير التعليم ينفي إخلاء المدارس بسبب “كورونا”: “شائعة”

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا صحة لإلغاء الدراسة في 7 مارس بسبب فيروس كورونا، موضحًا أنها مجرد شائعة تداولت عبر مواقع الـ”سوشيال ميديا”.

وأضاف شوقي، في تصريحات صحفية، أن تدريب المخاطر في المدارس عبارة عن تدريب سنوى لكيفية مواجهة حالات الكوارث، ولا يوجد اي ربط بين هذا التدريب وبين ما أشيع عن إخلاء المدارس يوم 7 مارس، بسبب فيروس كورونا، موضحا أن تداول الشائعات على السوشيال ميديا أخطر بكثير من كورونا، وسوف يتم محاسبة المتسبب في نشر تلك الشائعات.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت البدء في تطبيق خطة الإخلاء السنوية للمدارس خلال الفترة من 7 مارس الجارى وحتى 19 من نفس الشهر، موضحة أنها تشمل جميع مدارس الجمهورية، بهدف تدريب الطلاب على التعامل مع الأزمات والكوارث.