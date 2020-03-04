عاجل.. “الوزراء”: حظر دخول القطريين إلى مصر

Advertisements

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تقرير تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر وحظر دخول القطريين إلى مصر بالكامل بما فيهم القادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذلك جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية حتى في حالة حملهم إقامة سارية داخل مصر، على أن يكون ذلك اعتبارًا من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان عنه، أن ذلك القرار جاء في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد الحرص على المتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وأضاف مدبولي، أنه كما سبق وأكدنا من قبل لن نخفي شيئا وليس لنا مصلحة في إخفاء أى معلومة، فالحكومة تطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي.

وكانت وزارة الصحة في دولة قطر، قررت سابقًا، عزل كل الوافدين من مصر لمدة 14 يومًا، وذلك باعتبار مصر منطقة منتشر فيها فيروس كورونا الجديد مع الصين وإيران، وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيانها: “بشأن المسافرين القادمين من إحدى الدول الخمس المنتشر فيها وياء كورونا وهي: الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا، ومصر، سيتم عزل تلك الحالات في الحجر الصحي، المدة 14 يومًا إلى أن يتم التأكد من خلوهم من المرض وفقًا لإجراءات منظمة الصحة العالمية، وكذلك بشأن المقيمين في دولة قطر من جنسيات الدول المذكورة أعلاه والقادمين من الدول المذكورة.