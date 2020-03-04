وزارة الصحة تنفي رسمياً تسليم الوزيرة للصين علاجاً لفيروس كورونا

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نفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية كل الأنباء التي تم تداولها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك بخصوص توجه وزيرة الصحة خصيصاً إلى دولة الصين من أجل تسليمهم علاجاً من أجل شفاء المصابين بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن كل هذه الأخبار التي يتم تداولها عبارة عن مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشار أيضاً إلى أن السبب الرئيسي لتوجه معالي وزيرة الصحة والسكان إلى دولة الصين هي تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية، والذي أراد مواساة دولة الصين في محنتها الأخيرة بسبب ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بالتوازي بعد تفشي فيروس كورونا القاتل.

وشدد خالد مجاهد في حديثه على أن وزيرة الصحة لم تكن تحمل معها في رحلتها إلى دولة الصين سوى رسالة تضامن من طرف رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل التأكيد على قوة العلاقات التي تجمع بين مصر والصين على مر التاريخ.

وأضاف أيضاً أن وزيرة الصحة والسكان كانت تحمل معها بعض المستلزمات الطبية رفقة الفريق المرافق لها، وذلك بهدف تقديم يد العون إلى الحكومة الصينية من أجل محاولة علاج المصابين بفيروس كورونا إضافة إلى محاولة احتواء المرض وضمان عدم انتشاره في كافة أنحاء العالم بصورة أكبر في المرحلة القادمة.

وأوضح خالد مجاهد أن وزارة الصحة الصينية كانت حريصة بدورها على تسليم مصر بعض الهدايا القيمة للغاية، من خلال أحدث نسخة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل محاربة فيروس كورونا في حالة انتشاره داخل مصر.

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