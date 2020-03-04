مصادر أمنية تنفي وجود تجمعات للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة

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حرصت بعض المصادر الأمنية على نفي كل الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، وذلك بخصوص وجود تجمعات كثيفة لعمال العاصمة الإدارية الجديدة اليوم الأربعاء.

وأكد المصادر الأمنية أن كل هذه الأخبار حول وجود هذه التجمعات هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العمال تواجدوا بالفعل في العاصمة الإدارية ولكن من أجل تنظيم حركة الدخول فقط إلى مناطق العمل وليس لأي أسباب أخرى.

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على صعيد متصل، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم تفقد وزير النقل للعديد من المصانع وعلى رأسها مصنع MCV التابع لشركة مرسيدس العالمية، حيث زار معالي وزير النقل كافة أقسام المصنع من أجل الاطمئنان على جودة سير الأعمال في المصنع.

وعلى هامش هذه الجولة التفقدية شدد وزير النقل على أن قطاع النقل العام في مصر سوف يشهد تطوراً ملحوظاً للغاية في الفترة القادمة، وخاصة بعدما تم التعاقد على شراء 20 أتوبيس نقل عام جديد مزودين بأحدث الإمكانيات اللازمة مثل مكيف الهواء إضافة إلى مقاعد مريحة.

وأضاف أيضاً أن الأتوبيس الجديد سوف يتسع إلى 100 راكب سواء جلوساً على المقاعد أو حتى وقوفاً دون شعور الراكبين بأي زحام على الإطلاق في ظل مساحة الأتوبيس الكبيرة، كما يحتوي أيضاً على شاشة عرض إضافة إلى كاميرات مراقبة وأيضاً خاصية واي فاي.

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