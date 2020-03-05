“أبرزهم عودة الدوري المصري”.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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يشهد جمهور الكرة المستديرة، العديد من المباريات الهامة، اليوم الخميس الموافق 5 مارس، وذلك بانطلاق منافسات الدوري المصري بانطلاق مواجهات الدور الثاني من البطولة، على أن يلتقى فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري التي تقام على ستاد جهاز الرياضة العسكري في تمام الساعة الخامسة من مساء الخميس.

بينما يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع ديربي كاونتي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في ختام منافسات الدور، بالتوازي مع انطلاق مواجهات الجولة الجدية من منافسات الدوري السعودي والتي تشهد إقامة مواجهتين في اليوم الأول من منافساتها.

ويرصد الجدول التالي أبرز المباريات :



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