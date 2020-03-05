“الري”: إعلان المبادئ يفرض على إثيوبيا الالتزام بعدم الملئ إلا بموافقة مصر

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أكد المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المادة الخامسة من إعلان المبادئ التي وقعت في ديسمبر 2015 هي المرجع الأساسي لحل النزاع كونها تفرض على إثيوبيا عدم التخزين إلا بموافقة مصر وأن تلتزم بعدم الملئ بشكل منفرد، منوها إلى ضرورة احترام المعاهدات الدولية.

وأضاف السباعي، في تصريحات صحفية، أن رد الفعل الإثيوبي لا يتناسب مع موقف مصر مشيرًا إلى أن سد النهضة يولد 33% فقط للدولة ومخصص في الأساس للتصدير، لذلك على الجانب الإثيوبي العودة إلى طاولة المفاوضات كون مصر قدمت كل السبل المتاحة من أجل إنجاح المفاوضات والوصول لاتفاق يضمن للجانب الإثيوبي التنمية بما يحافظ على حقوق مصر المائية.

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