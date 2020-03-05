لإنهاء أزمة “المهرجانات”.. “المهن الموسيقية” تقرر تدشين شعبة للغناء الشعبي

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أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن تدشين شعبة جديدة تحت اسم شعبة “الأداء الشعبي” خاضعة لقوانين النقابة، موضحة أن النقابة تمارس دورًا تنويريًا من جهة ومسايرًا لكلك جديد من جانب آخر.

ووجهت النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، الشكر للشعب المصري وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التي ‏تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري‎، مؤكدة على أن دورها أن ترتقي بالموسيقي والغناء وكل ما ‏يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا، قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالا لما بدأته في ‏إنشاء “شعبة للأداء الشعبي” وليس ما يسمى بالمهرجانات.

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وأوضحت النقابة، في بيان عنها، أنه من المقرر أن يحصل أعضاء “شعبة الأداء الفني” على “ترخيص سنوي” بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام ‏عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في ‏الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء ‏علي الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون‎.‎

وشددت النقابة على أن التنسيق الكامل مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة ‏على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط‎.، مناشدة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي “مصنف” غير ‏مصرح له “رقابيا ونقابيا” على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالا خصبا لصنوف من ‏الأغاني والكليبات التي لم تحصل على اي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد ‏الذوق العام‎.‎