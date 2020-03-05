حقيقة اكتشاف مصل مصري لعلاج “كورونا المستجد”

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في ظل تصاعد أزمة كورونا “كوفيد – 19” وانتشار موجة حادة من الشائعات، كان بينها اكتشاف علاج مصري فعال لإنهاء أزمة كورونا، يرصد التقرير التالي حقيقة تلك الشائعة ومن أين بدأت.

البداية جاءت بتداول أخبار “كاذبة” عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن اكتشاف علاج لكورونا ونسب الخبر المزيف لموقع يشبه إصدار جريدة الجمهورية القومية، تحت عنوان: “عاجل..نجاح مصل مصري في علاج فيروس “كورونا بالصين”، وتسبب التشابه في اسم “دومين” الموقع مع جريدة الجمهورية في الالتباس حيث تداول الآلاف الخبر وقرأه ما يقرب من 35 ألف شخص، وللكشف عن بيانات الموقع استخدمنا موقع who.is الذي يساعد في التعرف على هوية المواقع الإلكترونية وصحتها.

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وبحسب بيانات “who.is”، فإن اسم نطاق الموقع المزيف هو “algomhuriaalyoum.com”، وهو مختلف كليًا عن اسم نطاق موقع جريدة الجمهورية الحكومية “m.gomhuriaonline.com”. ومكان تسجيل الموقع المزيف دولة مصر.بيانات تسجيل الموقع المزيف.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام، على أن الخبر مجرد إشاعة مؤكدا أن تلك المعلومات عارية تماما من الصحة.