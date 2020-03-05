بالفيديو.. خالد الجندي: “كورونا” جنودا من الله ليذكرنا بالإيمان

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قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 12” تحذيرًا من الله وليس بغرض الهلاك فلا داعي للفزع، مؤكدًا أن الهلاك يحدث عندما نثق في أنفسنا أكثر من اللزوم، مضيقًا: “يا ما كنا واثقين من نفسنا في حاجات وعكت علينا كلنا”.

وأكد الجندي، خلال برنامج “لعلهم يفقهون” المقدم على فضائية dmc، أنه يجب أن يترك الإنسان في قلبه مساحة للإيمان لأنه منجي من المهالك، مؤكدًا أن الثقة بالنفس يجب أن تقنن بالإيمان ونحيط أنفسنا بالله ونبعد عن الغرور الزائد والثقة في النفس، فالعالم أغلبه اتجه إلى الغرور ونتيجة لذلك فالله يذكرنا بأياته العجيبة في الأرض ويسلط علينا جنودا غير مرئية، قائلا: “هو مين اللى شايف الفيروس ده؟ ولكنه من الجنود الموجودة”.

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