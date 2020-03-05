حلاوة يهاجم “مسرح مصر”: “تريقة.. مش كل واحد يغني في الحمام يبقى مطرب”

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هاجم الفنان أحمد حلاوة، بشكل حاد تجربة الفنان أشرف عبد الباقي في “مسرح مصر”، معتبرها “تريقة” ولا علاقة له بفن المسرح لأنها تخالف كافة القيم الجمالية للمسرح.

وأضاف حلاوة في لقاء ببرنامج “نفسنة” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “مسرح مصر.. حوارات بين الأصدقاء وليست نصًا مسرحيًا.. مش كل قعدة هتبقى بيني وبين أصحابي اللي هقوله فيها هيطلع على المسرح.. المسرح له جماليات خاصة الكوميديا في المسرح لها قيم بعيدة عن أي لفظ أو حركة”.

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ويقدم برنامج “نفسنة” الفنانات إيمي سالم ونوليا مصطفى وهدى كمال على فضائية القاهرة والناس، ويحظى بنسب مشاهدة عالية تليفزيونيًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تتلقف كليباته وتتبادلها على مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” و”تويتر”.