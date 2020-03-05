عاجل.. “الصحة” تعلن أول حالة إصابة بـ”كورونا” لمصري عائد من فرنسا

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أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من فرنسا بعدما قضى هناك 12 ساعة “ترانزيت” وفور عودته لم تظهر عليه أي أعراض، وبدأت الأعراض في الظهور بشكل بسيط فتوجه إلى المستشفى وبعد إجراء التحاليل والفحوصات تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة حديثًا لمواطن مصري (44 عاما)، عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بشأن المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

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وتعتبر تلك الحالة الثالثة الإيجابية في مصر بعد اكتشاف أجنبيين اثنين مصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 12”.

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