وزيرة الصحة: إجراء 1904 حالة اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا

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قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء تحاليل لـ1904 حالة اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل مصر، موضحة أن ذلك بدأ منذ شهر يناير الماضي ولايزال جاري حتى الآن، مؤكدة على أن جميع النتائج كانت سلبية عدا حالتي الشخصين الأجنبيين، والذي تم الإعلان عنهما مسبقًا.

وأكدت الوزيرة، أنه لم يثبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتين، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ«pcr» له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

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وأضافت أن الحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها، الأحد الماضي، وتم عزله على الفور في مستشفى العزل المخصصة، مؤكدة على أنه يتلقى الرعاية الطبية وحالته لا تزال مستقرة وفي تحسن مستمر، لافتة إلى أن جميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته.

وأوضحت أنه لايزال العاملين مستمرون في تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عمله والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي، موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم.

وتابعت أنه تم تزويد مقر العمل للحالة الإيجابية الثانية بـ 3 عيادات للمسح الطبي، و6 سيارات إسعاف مجهزة منها 3 سيارات ذاتية التعقيم، كما تم تنظيم 3 ندوات لزيادة الوعي بسبل الوقاية ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، بالإضافة إلى عقد 2 دورة تدريبية للفريق المختص بمتابعة إجراءات الوقاية داخل مقر العمل، مؤكدة عدم الاشتباه في أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من المخالطين للشخص الأجنبي.

وأوضحت أنه تم إجراء تحاليل لـ41 حالة عائدة من العمرة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وجاءت نتائجها جميعها سلبية، كما وجهت الشكر لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان، خاصة الحجر الصحي، والطب الوقائي، وهيئة الإسعاف، وجميع فرق العزل، وفرق الترصد، والعاملين في الموانئ والمطارات، والفرق التي تقوم بالاستقصاء عن كافة المخالطين للحالة الإيجابية التي تم الإعلان عنها، لما يبذلونه من جهد في اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع دخول وانتشار فيروس كورونا المستجد للبلاد.