“الصحة” اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين بالمصري المصاب بـ”كورونا”

Advertisements

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين لأول مصري مصاب بفيروس كورونا داخل البلاد، وعمل الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من عدم انتقال الفيروس إليهم، مؤكدة أنه سوف يجرى متابعتهم الصحية.

وكانت الوزارة أعلنت عن إصابة أول مصري بفيروس كورونا داخل مصر، بعد عودته من صربيا مرورا بفرنسا “ترانزيت” لمدة 24 ساعة، خلال الأيام الماضية، موضحة أن المصري المصاب يبلغ من العمر (44 عامًا)، ولم تظهر عليه أي أعراض عقب عودته ولكن بدأت الأعراض تظهر عليه بعد أيام قليلة وهو ما دفعه للتوجه إلى المستشفى لإجراء التحاليل الطبية والتي جاءت إيجابية، مؤكدة أنه تقرر نقل المصري المصاب إلى مستشفى العزل المخصصة من أجل تلقي الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدة أنه فور التأكد من إصابة المصري، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحالة، ولجميع المخالطين له وعمل الفحوصات اللازمة.

Advertisements

وكانت مصر سجلت مصر ظهور 3 حالات إصابة الأولى والثانية لشخصين أجنبيين وتعتبر تلك الحالة هي الأولى في المصريين، كما تبين أن الحالة الأولى لأجنبي كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية كاملة، وتم إجراء تحليل الـ”pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.