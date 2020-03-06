فيديو.. “الصحة” تكشف عن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

Advertisements

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تطورات الوضع بمصر المتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للكشف عن المخالطين للحالات التي ظهرت، والتواصل مع الجهات المختصة في دولهم.

وقالت وزيرة الصحة إن الحالات المكتشفة لم يتضح بعد إذا كانت أصيبت بالفيروس في مصر أو خلال “الترانزيت” حتى وصولهم إلى بلدانهم.

Advertisements

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت علمها بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين، والكندي الذين ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد عقب عودتهم من زيارة لمصر، مشيرة إلى أن مصدر ومكان إصابهم لا يزال مجهولا وقيد التحقيق.