تعتيم وإخلاء المدارس.. الحكومة ترد على شائعات كورونا

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التعامل بشفافية تامة بشأن الحالات المصابة بالفيروس، والإعلان عنها، مؤكدا أنه لا يوجد أي تكتم أو تعتيم على أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي أشادت بمهنية مصر في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم، مشددا على أنه لا تعطيل للدراسة أو تقديم لمواعيد الامتحانات.

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وشدد المركز على عدم وجود أي مصابين بكورونا بين التلاميذ وطلاب الجامعات، وأنه لا تقليص لأي إجراءات وقائية، مشيرا إلى أنه لم يجر رصد أي إصابات بالسفن العابرة لقناة السويس.

وبخصوص إخلاء المدارس بسبب كورونا، قال المركز الإعلامي إن ما جرى تأجيله هو عملية الإخلاء الروتينية، مؤكدا أنه لم يجر استيراد أي شحنات غذائية مصابة بفيروس كورونا، وجميع الأغذية التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لجميع المواصفات والمعايير القياسية العالمية.​