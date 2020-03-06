بيان جديد من الحكومة بشأن تسجيل رقم الهاتف على “دعم مصر”

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية على موقع “دعم مصر”، مشيرا إلى أنه تواصل مع وزارة التموين، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أن ما أثير على المواقع لا صحة له على الإطلاق، مشيرة إلى أنه لم تحدد أي فترات لتسجيل رقم الهاتف بموقع “دعم مصر”.

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وأكدت الوزارة أن الهدف تسجيل رقم الهاتف استكمال قواعد بيانات المستفيدين من التموين، موضحة أنها ألغت رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع “دعم مصر”، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز.