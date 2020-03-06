يصعب تزويرها.. “المركزي” يعلن طرح 10 جنيهات بلاستيكية

Advertisements

مع بدء عمل مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، اليوم، بدء إنتاج فئة 10 جنيهات في صورة نقود بلاستيكية من مادة “بوليمر”، خلال الفترة المقبلة.

وقال نجم، إن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيرتها الورقية أو البنكنوت، كما تتميز بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، ما يتيح عمرا افتراضيا أطول يصل لـ5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة، كما أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، ويصعب تزويرها.

Advertisements