عاجل.. “الصحة” تعلن إصابة 12 مصريا بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -١٩” حاملة للفيروس كلهم مصريين، ولم تظهر عليهم أي أعراض على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى الأقصر.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي جرى اكتشافها index case.

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وأكد مجاهد متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحاليل pcr لهم في اليوم الـ ١٤ في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لفيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين بالباخرة دون ظهور أعراض.

ونوّه مجاهد بتحويل 12 حالة إيجابية إلى المستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جارٍ إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا.