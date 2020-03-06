شروط وتفاصيل.. الأوقاف تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

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بنظام الأجر مقابل العمل.. أعلنت وزارة الأوقاف، عن توفر فرص عمل بها لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، لشغل وظائف هندسية ومهنية شاغرة، ويحاسب الفرد على ساعات وأيام العمل الفعلية التي عمل فيها.

و7 وظائف لحملة المؤهلات العليا تضمنها الإعلان، هي التخصصية الهندسية، تحتاج فيها الوزارة 50 مهندسا مدنيا، و50 معماريين، و15 مهندسا في تخصص الكهرباء، و5 مهندسين تخصص ميكانيكا، و100 مهندس اتصالات، و100 أخصائي نظم معلومات، و200 حاصل على بكالوريوس تجارة.

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كما أعلنت الوزارة عن حاجتها لـ5 فنيين كهرباء، ومؤهل فني متوسط، و5 فنيين ميكانيكا مؤهل فني متوسط ، و50 سائقًا درجة ثالثة.

شروط وظائف وزارة الأوقاف

يقبل المتقدم العمل بأي جهة تراها الوزارة لمصلحة العمل. يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها. ألا يزيد سن المتقدم على 40 عاما في وقت صدور الإعلان. يكون العمل بنظام الاستعانة “أجر مقابل عمل” لا يترتب عليه طلب تثبيت أو تقنين أوضاع.

مستندات وظائف وزارة الأوقاف

المؤهل الدراسي. شهادة القيد في نقابة المهندسين “بالنسبة للوظائف الهندسية”. شهادة الميلاد “رقم قومي”. صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية. الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور. رخصة قيادة مهنية سارية بالنسبة للمتقدمين لوظيفة السائق. على المتقدمين رفع المستندات مع طلب التقدم على الموقع الإلكتروني للوزارة.