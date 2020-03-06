هل تنقل المنتجات القادمة من الصين فيروس كورونا؟

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بعد تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع وقتل نحو 3150 شخصًا وأصاب أكثر من 90 ألف شخص، يزداد القلق يومًا بعد يوم، خوفا من ثبات الفيروس على الأسطح، وفق ما ذكرت منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة العالمية، أن البيانات أظهرت أن درجة ثبات الفيروس في البيئة يتوقف على درجة الحرارة النسبية والرطوبة ونوع السطح، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن معلومات وبائية بأن لمس السلع المصدّرة من البلدان المتضررة بفيروس كورونا تشكل مصدرًا لانتقال العدوى إلى البشر.

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وأوضحت أنه لا توجد هناك أي توصيات بشأن تعقيم السلع المجلوبة من البلدان المتضررة بفيروس كوفيد-19، مشيرة إلى أنه لا توجد أي أدلة على أن هذه المنتجات تشكّل خطرًا على الصحة العامة.