فيديو: عزبة الهجانة تشهد نقل حالتين اشتباه بفيروس كورونا إلى مستشفى حميات العباسية

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انتشر الذعر بين الأهالي والمواطنين عقب انتشار فيديو عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه فريق مكافحة فيروس كورونا يقوم بقل حالتين اشتباه بالفيروس في منطقة عزبة الهجانة إلى مستشفى حميات العباسية.

وأكدت بعض المصادر المقربة من وزارة الصحة والسكان أن جهاز مكافحة فيروس كورونا قد تلقى بلاغاً من أهالي المنطقة يُفيد باحتمالية إصابة فردين بالعدوى في منطقة عزبة الهجانة.

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وأشارت أيضاً إلى أن فريق مكافحة الفيروس توجه على الفور إلى المنطقة وقام باصطحاب الحالتين إلى مستشفى حميات العباسية في سيارة إسعاف معقمة بالكامل، كما تم عزل الحالتين تماماً من أجل إجراء كافة الفحوصات اللازمة عليهما للتأكد من احتمالية إصابتها بفيروس كورونا من عدمه.

وشددت المصادر على أن فريق مكافحة فيروس كورونا كان حريصاً على تطهير محل إقامة الحالتين بصورة كاملة، من أجل ضمان عدم تفشي العدوى بين أهالي المنطقة مما قد ينتج عنه انتشارها في كافة أنحاء الجمهورية في ظل سرعة انتشار ذلك الفيروس القاتل من شخص إلى آخر.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن حالات إيجابية حاملة لفيروس كورونا في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان مؤخراً عن اكتشاف 12 حالة على إحدى البواخر في مياه نهر النيل بعد وصولها إلى محافظة الأقصر قادمة من محافظة أسوان.

ولا تزال مصر سالمة بنسبة كبيرة من فيروس كورونا حتى الآن بعكس العديد من الدول حول العالم وفي مقدمتها الصين بدون أدنى شك في ظل كونها المنبع الرئيسي لذلك الفيروس القاتل سريع الانتشار بين الناس، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس سريعاً مع حلول فصل الصيف.

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