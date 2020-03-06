علي جمعة يوضح أدوم الصدقات الجارية بناءً على بحث وزارة الأوقاف

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حرص الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية سابقاً على توضيح أدوم الصدقات الجارية في ظل تساؤلات الكثير من المواطنين في الشارع، وذلك بناءً على بحث أجرته وزارة الأوقاف في وقت سابق.

وأكد الدكتور علي جمعة خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه “الله أعلم” المذاع عبر شاشة قناة “سي بي سي” أن أدوم الصدقات الجارية للإنسان المتوفى ينقطع تأثيرها بعد مرور 500 سنة بحسب النتائج التي توصلت لها وزارة الأوقاف.

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وأشار أيضاً إلى أن الصدقات الجارية باتت تُعرف في الوقت الحالي داخل المجتمع المصري بالخدمة الاجتماعية، والتي تتمثل في المساجد أو المستشفيات أو المدارس إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

وشدد علي جمعة في حديثه على أن هذه الخدمات تظل باقية بعد وفاة الإنسان بدون أدنى شك، إلا أنها سوف تزول في نهاية المطاف بعد مرور حوالي 500 عام من خلال هدم المساجد وبناء مساجد أخرى إضافة إلى تغيير المدارس وأيضاً المستشفيات.

وأضاف أيضاً أن الناس على سبيل المثال يذهبون في الوقت الحالي إلى مسجد السلطان حسن بصفته مسجداً فقط لا غير، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع في قديم الزمان حينما كان مسجد السلطان حسن عبارة عن مدرسة.

وأوضح الدكتور علي جمعة أن الصدقات الجارية من الممكن أن يمتد أجرها إلى يوم القيامة وليس فقط بعد مرور 500 عام، وذلك في حالة كانت هذه الصدقات لها دور فعال في بناء المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

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