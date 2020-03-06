تعرف على أهم النصائح لمرضى الحساسية بسبب طقس ال72 ساعة القادمة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث من المتوقع أن تتساقط الأمطار مع احتمالية أن تكون خفيفة أو حتى متوسطة مع إمكانية أن تكون أمطار رعدية أيضاً.

وأشارت أيضاً إلى أن درجات الحرارة سوف تكون مرتفعة طيلة فترة النهار مع انخفاضها بشكل ملحوظ في فترة الليلة، على أن تكون حركة الرياح شديدة وليس ذلك فحسب بل إنها سوف تكون محملة أيضاً بالرمال إضافة إلى الأتربة في العديد من المناطق وخاصة في القاهرة الكبرى.

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وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أهم النصائح لمرضى الحساسية، والتي يجب عليهم اتباعها بالتفصيل من أجل تجنب الشعور بالمرض تماماً طيلة الأيام القادمة لحين عودة حالة الاستقرار إلى الطقس.

وإليكم الآن أهم النصائح لمرضى الحساسية بمختلف أنواعها سواء الصدر أو العين أو حتى جيوب الأنفية طيلة الأيام الثلاثة القادمة:

عدم الخروج من المنزل تماماً إلا في حالة الضرورة القصوى لحين انتهاء حالة الطقس السيئة.

يجب ارتداء الكمامات في حالة الخروج إلى الشارع.

يجب أن يتم غسل العين إضافة إلى الأنف بالمياه المالحة.

يجب أن يتم غلق جميع النوافذ أثناء الجلوس في المنزل.

يجب استخدام البخاخات الخاصة بالأنف المضادة للحساسية.

يجب استخدام البخاخات الخاصة بالصدر إضافة إلى موسعات الشعب.

يجب غسل العين بالمياه الباردة في حالة النزول إلى الشارع.

يجب ارتداء نظارات شمس سوداء اللون إضافة إلى وضع قطرات مضادة للحساسية.

يجب عدم خروج الأطفال الصغار تماماً من المنزل.

يجب استخدام الأدوية على الفور في حالة الإصابة.

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