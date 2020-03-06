مصادر أمنية تؤكد فرض إجراءات صارمة حول الباخرة النيلية بعد اكتشاف فيروس كورونا عليها

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كشف مصدر أمني في مديرية الصحة التابعة لمحافظة الأقصر أنه قد تم فرض إجراءات صارمة للغاية حول الباخرة النيلية السياحية، والذي تم اكتشاف على متنها 12 حالة مُصابة بفيروس كورونا بعد وصولها إلى محافظة الأقصر قادمة من محافظة أسوان.

وأكد المصدر أن الجميع الحالات التي تم اكتشافها سوف نقلها إلى مستشفى حميات مطروح بواسطة سيارات إسعاف معقمة بالكامل، نظراً لأن مستشفى حميات الأقصر غير جاهزة تماماً في الوقت الحالي من أجل استيعاب ذلك العدد الكبير من المصابين بالعدوى.

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وشدد أيضاً على أن جميع العاملين على متن هذه الباخرة إضافة إلى كل شخص تواجد أيضاً من السائحين سوف يتم إخضاعه إلى الفحوصات الطبية اللازمة، من أجل الاطمئنان على الحالة للجميع وعدم انتقال عدوى فيروس كورونا إلى أي شخص منهم.

يُذكر أن اكتشاف إصابة 12 حالة مُصابة بفيروس كورونا على متن هذه الباخرة النيلية قد تم اكتشافه اليوم بعد التنسيق بين وزارة الصحة والسكان وبين منظمة الصحة العالمية.

ويرجع ذلك إلى عودة سائحة تايوانية من أصول أمريكية إلى بلادها بعد أن كانت على متن هذه الباخرة النيلية، وبعد عودتها مباشرة تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التواصل سريعاً مع وزارة الصحة والسكان من أجل متابعة حالة المخالطين لهذه السائحة المتواجدين لحسن الحظ على متن الباخرة النيلية.

ولا يزال فيروس كورونا ينتشر بسرعة البرق في كافة أنحاء العالم دون أن يستطيع أحد إيقافه على الإطلاق، علماً بأن الجميع بات يأمل في حلول فصل الصيف هذه المرة بأقصى سرعة ممكنة في ظل قدرة درجات الحرارة العالية على قتل الفيروسات بكافة أنواعها.

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