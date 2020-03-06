الشيخ عبد القادر الطويل يكشف حكم التعايش بفوائد البنوك

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كشف الشيخ عبد القادر الطويل عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم التعايش بفوائد البنوك، وذلك بناءً على التساؤلات الواردة بكثرة من طرف العديد من المواطنين بخصوص ذلك الموضوع الشائك.

وأكد الشيخ عبد القادر الطويل أن التعايش بفوائد البنوك يُعتبر أمراً جائزاً ولا توجد فيه أي حرمات على الإطلاق، بالرغم من اختلاف علماء الأزهر بشكل واضح حول المعاملات البنكية بصفة عامة في ظل كونها لم يكن لها وجود أثناء عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة.

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وأشار أيضاً إلى أن بعض علماء الأزهر يرون أن فوائد البنوك تُعتبر ربا ومحرمة بنسبة مؤكدة، إلا أن البعض الأخر يرى أن هذه الفوائد يجوز التعامل بها في كافة الأمور الحياتية نظراً لكونها تقع تحت مراقبة الدولة، إضافة إلى أنها تمنح المستفيدين القدرة على حل أي مشكلة قد تواجههم في الحياة.

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