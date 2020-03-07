المتحدث باسم “الصحة”: الصين أهدت مصر ألف جهاز كاشف لفيروس “كورونا”

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أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إلى الصين أظهرت مدى قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، موضحًا أن الزيارة أوصلت رسالة مفادها مساندة الشعب المصري القوية للشعب الصيني في حربه ضد فيروس كورونا من خلال شحنة مصرية من المستلزمات الطبية.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج “48 ساعة”، عبر قناة “المحور” الفضائية، مساء أمس، أن الصين أهدت مصر 1000 كاشف لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر ضمن 4 دول أمدتها منظمة الصحة العالمية بذلك الجهاز الذي يستخدم في فحص القادمين للبلاد عبر المنافذ البحرية والجوية.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوضع تحسن في الصين بشكل كبير بدليل انحصار معدل الإصابات اليومي بها، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل مع ملف كورونا بمنتهى الشفافية، ولديها خطة متكاملة لمواجهة تسلل الفيروس للبلاد، مطالبًا المواطنين بعد الانسياق وراء الشائعات.