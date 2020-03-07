وزير التعليم يعلق على شائعة تعليق الدراسة بسبب إصابة 12 مصريا بـ”كورونا”

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لشائعة تأجيل الدراسة بسبب اكتشاف إصابة 12 حالة مصرية بفيروس كورونا المستجد، قائلا: “دعنا من هذا السؤال اليومي الذي لا فائدة منه”.

وطالب شوفي، في تصريحات صحفية، أولياء الأمور والمعلمين في مديرية التربية والتعليم في الأقصر، بعدم الانسياق خلف بعض الأخبار المغلوطة، مؤكدة أن الأمور مستقرة ولا يوجد نية لتعليق الدراسة في مدارس المحافظة.

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وكانت المحافظة، أعلنت أنه من أجل طمأنة المواطنين سيتم مساء اليوم، افتتاح مهرجان السينما الأفريقية بمعبد الكرنك وسط حضور جماهيري كبير.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على متن باخرة نيلية بين الأقصر وأسوان.