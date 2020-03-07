بعد زيادة سرعاتها.. تعرف على باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

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تعمل الشركة المصرية للاتصالات، على تنفيذ خطتها في تطوير خدمات الإنترنت ورفع السرعات المقدمة للعملاء، وذلك بعدما أطلقت في منتصف العام الماضي أسعار الباقات الجديدة للإنترنت، حيث زادت السرعات بنحو 3 أضعاف، و في نهاية ديسمبر الماضي أعلنت الشركة إلغاء العمل بالسرعات القديمة للإنترنت، ما ساهم في وصول متوسط السرعات وفقا لمؤشر Ookla Speed test العالمي إلى 28.5 ميجابت/الثانية بنهاية عام 2019.

وخفضت الحكومة المصري، مدة العمل في مشروع تطوير الإنترنت لعامين بدلا من 4 سنوات لتنتهي في 2020، وتستهدف العروض الجديدة لباقات الإنترنت بمصر، رفع مستوى الخدمة المقدمة للعميل، وتتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويرصد التقرير التالي المرحلة الأولى من مشروع متكامل لتطوير خدمات الإنترنت في يوليو الماضي، والتي تضم تلك المرحلة 3 شرائح :

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– باقة سوبر (بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية)، وتضم تلك الباقة عروض 140 جيجابايت بسعر 120 جنيه شهريا، 250 جيجابايت بسعر 210 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 500 جنيه شهرياً.

– باقة ميجا (بسرعة تصل إلى 70 ميجا/ثانية)، وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 310 جنيه شهرياً.

– باقة ألترا (بسرعة تصل إلى 100 ميجا/ثانية)، وتضم عرض 250 جيجا بايت بسعر 140 جنيه شهرياً، 600 جيجا بايت بسعر 700 جنيه شهرياً.